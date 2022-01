Virada veio no final da partida com uma cabeçada de Halls. - Alexandre Neto/Foto do jogo

Publicado 15/01/2022 07:54

O Resende fez história na noite de sexta-feira (14). Em jogo realizado no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o time do Sul Fluminense conseguiu vencer o Corinthians por 2 a 1. Com isso, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior está eliminado.

O Timão abriu o placar no primeiro tempo com Matheus Araújo. Mas no segundo, tudo mudou. O Resende conquistou espaço e conseguiu empatar com Brendon, de pênalti. A virada veio no final da partida com uma cabeçada de Halls.

Classificado para as oitavas de final da Copinha, o Resende enfrenta o Botafogo neste domingo (16) às 15 horas. A partida acontece no Estádio Nicolau Alayon, também conhecido como Comendador Souza, em São Paulo.