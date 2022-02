89ª DP (Resende) - Carina Rocha/PMR

Publicado 11/02/2022 10:24

Um homem de 36 anos foi preso na quinta-feira (10) por furtar cinco peças de picanha em Resende. O caso aconteceu em um supermercado no bairro Vila Julieta.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um funcionário do setor de perdas do estabelecimento abordou o suspeito do lado de fora com as peças escondidas e chamou os agentes.

O homem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende e autuado por furto.