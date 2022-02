Via só permite a passagem de um veículo por vez - Redes Sociais

Publicado 14/02/2022 17:10

O motorista de um carro foi preso por dirigir embriagado após sofrer um acidente de trânsito no domingo (13) em Resende. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do ônibus disse que seguia pela rua depois que o sinal abriu, quando o carro entrou na via em alta velocidade e bateu de frente com o coletivo. O acidente aconteceu em um viaduto que dá acesso ao bairro Fazenda da Barra 3.

O motorista do carro, de 34 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal do distrito de Floriano, em Barra Mansa, onde realizou teste de bafômetro, que constatou a alcoolemia.

Com a batida, o homem sofreu ferimentos e foi levado para o Hospital de Emergência de Resende. Ele ficou internado sob custódia e foi autuado em flagrante por dirigir embriagado. O motorista e os passageiros do ônibus não se feriram.