Sine Itinerante começou em 2018 e passa por diferentes unidades dos CRAS. - Douglas Pacheco

Sine Itinerante começou em 2018 e passa por diferentes unidades dos CRAS.Douglas Pacheco

Publicado 16/02/2022 10:51

A Prefeitura de Resende divulgou o balanço dos atendimentos do projeto Sine Itinerante durante o mês de janeiro. Foram realizados 89 atendimentos. No projeto, são oferecidos diversos serviços voltados ao mercado de trabalho como agendamentos do Seguro-Desemprego, orientações sobre a nova Carteira de Trabalho digital e cadastramento de currículos.

Durante o mês os atendimentos foram nas seguintes localidades: 17 na Feira Livre do Parque das Águas; 8 no CRAS Itapuca; 3 em Bulhões; 8 em Engenheiro Passos; 24 atendimentos no CRAS Paraíso; 8 no CRAS Toyota; 9 no CRAS Parque Minas Gerais; 9 no CRAS Jardim Esperança; e 3 no CRAS Lavapés.

O Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n°275, no bairro Comercial. Mais informações pelo telefone: (24) 3360-6238.