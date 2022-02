Claudio Castro - Cleber Mendes/Agência O Dia

Claudio Castro Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 17:42

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, realiza esta semana uma série de ações nos municípios do interior. Em Resende, a visita será na quinta-feira (17), como parte do programa Governo Presente.

A partir das 10h, será inaugurada a obra de contenção e drenagem da RJ-163, via que dá acesso a Visconde de Mauá, área turística do município. Durante o dia, também serão anuncionados diversos investimentos como a reforma e ampliação do Hospital Municipal Henrique Sérgio Gregori.

Serão assinados os Termos de Cooperação Técnica para construção do viaduto sobre a linha férrea, reforma e duplicação da Ponte do Surubi, reforma da Praça Doutor Oliveira Botelho, construção da praça em Mauá, ordem de início das obras de reforma do 37º BPM e assinatura do termo de adesão ao Programa Casa da Gente.