Grupos de até 15 pessoas poderão agendar visitas previamente pelo telefone (24) 3360 4077. - Douglas Pacheco

Publicado 17/02/2022 17:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM) de Resende, abre na próxima sexta-feira (18) a exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna de 22: O que importa é a confusão”. A mostra ficará exposta no Museu de Arte Moderna (MAM), na Rua Doutor Cunha Ferreira, nº. 104, no Centro Histórico.

Na abertura às 17h, haverá um bate-papo com a curadora da mostra, Sônia Siqueira, que será transmitida no Instagram da Prefeitura (@prefresende). A exposição estará aberta para visitação entre os dias 22 de fevereiro e 25 de março, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.

Para a diretora do MAM, Carmem Aguiar, a Semana de Arte Moderna de 22 é a marca histórica do início do modernismo no País, referência cultural do século XX. "O movimento fez o papel de divulgação da arte moderna, que, por sua vez, cultivou o terreno para a consolidação de uma revolução artística e literária que tomou forma após 1922, quando foram lançados os manifestos de Oswald de Andrade e as obras fundamentais do Primeiro Modernismo brasileiro", destaca.

Segundo Sônia Siqueira, curadora da mostra, a exposição contará um painel da história da arte moderna no Brasil. "O primeiro bloco corresponde à década de 1920, com nomes que estavam presentes no evento. O segundo módulo seria a continuação da semana, que não termina em 22, porque o modernismo está subdivido em duas fases: a primeira referente aos Movimentos Pau-Brasil e Antropofágica; e a segunda fase de caráter social, década de 30, em que a obra representa o trabalhador, o agricultor, o retirante. O último módulo intitulado “A Semana que não terminou” mostra como o artista, ainda hoje, relaciona-se com a arte moderna", explica.