Deslizamento aconteceu no domingo (13), na altura do km 26, no distrito de Engenheiro Passos.Divulgação

Publicado 16/02/2022 13:01

Depois de uma queda de barreira, o trânsito na BR-354 (Rodovia Rio-Caxambu), em Resende, está em mão dupla. O deslizamento ocorreu no domingo (13), no km 26, na altura do distrito de Engenheiro Passos.

Um poste com cabos de fibra ótica foi afetado e a equipe de internet foi acionada. A Defesa Civil de Resende esteve no local e sinalizou o trecho. Por se tratar de uma rodovia federal, o órgão municipal enviou um relatório ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) solicitando a desobstrução da rodovia.

De acordo com o DNIT, o deslizamento ocorreu em uma alça na saída da Dutra para a BR-354 e que, por isso, a responsabilidade dessa alça não é do departamento. A concessionária que administra a via Dutra informou que o trecho está fora da área de domínio da empresa.