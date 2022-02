89ª DP de Resende - Reprodução/Google

Publicado 18/02/2022 16:53

Um jovem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (18) por lesão corporal e ameaça contra a companheira em Resende. O caso aconteceu no bairro Nova Liberdade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da vítima informou aos agentes que a filha foi agredida pelo suspeito que fugiu.

A mulher de 30 anos foi levada para o Hospital de Emergência de Resende com fratura no pé, hematomas nas costas e no olho.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais encontraram o suspeito. Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado pelos crimes.