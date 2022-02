Jogo foi em casa, no Estádio do Trabalhador - Chris Carvalho/RFC

Publicado 21/02/2022 21:22

O Resende venceu o Boa Vista por 4 a 2 em jogo disputado nesta segunda-feira (21), no Estádio do Trabalhador. Com oito pontos, o time do sul fluminense foi para o quinto lugar na classificação, atrás apenas do Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco.

Aos 35 minutos do primeiro, Igor Bolt abriu o placar para o Resende. O Boavista empatou ainda no primeiro tempo. No segundo, o Boa Vista virou, mas o Resende correu e conseguiu empatar com o Bismarck, que ainda marcou mais um gol.

O próximo jogo do Resende é no domingo (27) contra o Flamengo. A partida será às 16 horas.