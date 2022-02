Pérolas Negras na Série B1 do Campeonato Carioca. - Divulgação

Pérolas Negras na Série B1 do Campeonato Carioca.Divulgação

Publicado 20/02/2022 08:00

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta semana os grupos que vão disputar a Série D do Brasileirão em 2022. Serão 64 clubes. O Pérolas Negras, de Resende, ficou no grupo 7 com Cianorte, Nova Iguaçu, Oeste, Paraná, Portugues-RJ, Santo André e São Bernardo.

Este ano, os quatro melhores de cada avançam para os mata-matas. Além da cota de R$ 120 mil por participação, os times também podem faturar valores extras se conseguirem o acesso. O campeonato começa no dia 17 de abril e vai até 25 de setembro.

Na primeira rodada, o Pérolas enfrenta o Santo André no dia 17 de abril. Depois, joga contra o Cianorte no dia 24 de abril. O terceiro jogo é com a Portuguesa no dia 1º de maio. No dia 8 de maio, o time do sul fluminense joga com o Nova Iguaçu.