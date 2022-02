Prefeito Diogo Balieiro Diniz recebeu a visita do reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ricardo Lodi - Raimundo Brasil

Publicado 23/02/2022 10:23

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, e o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ricardo Lodi, assinaram o termo de cooperação pela criação de um polo de extensão da universidade. A parceria vai oferecer diversas oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte, cultura e educação criativa.

As oficinas criadas a partir da parceria serão voltadas para o público infanto-juvenil, adulto e idoso e serão realizadas nas escolas municipais e outros espaços públicos sem necessidade de repasse de recursos entre as partes.

Entre as atividades previstas para serem realizadas através da UERJ estão: zumba, capoeira, futebol feminino, treinamento funcional, vôlei, handebol, judô, karatê e pilates solo, na parte esportiva, além de aulas de teatro, dança, canto e coral, musicalização infantil l, violão, ballet e artesanato, dentro do campo de atividades artísticas.

Locais que receberão atividades pela parceria:

Escola Municipal José Roberto Sampaio

Escola Municipal Esther Politi

Condomínio Gardênia

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Conjunto Habitacional da Morada da Barra 3

Creche Municipal Professora Walda Walkyria Bruno

Igreja Nossa Senhora do Rosário

Área de lazer, Campo da Fazenda da Barra 2

Quadra de grama sintética na Morada da Barra 3

Praça do Esporte e Cultura (PEC) (Morada da Montanha)

Ginásio Alegria

Colégio Municipal Getúlio Vargas

Parque Tobogã

Escola Municipal Jardim das Acácias

OAB Resende

Escola Municipal Clotilde de Souza Ferreira

Horto Paraíso

2º Centro Esportivo

Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda

Anfiteatro da Praça PEC

CCI Alegria

CRAS Parque Minas Gerais