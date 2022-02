Projovem traz à tona um nível de escolaridade que é base para toda a trajetória de um profissional - Raimundo Brasil

Publicado 24/02/2022 11:08

A Prefeitura de Resende abriu as inscrições o Projovem, programa que oferece a oportunidade a jovens de 18 a 29 anos de cursar e concluir o ensino fundamental. Inicialmente, as inscrições serão encerradas assim que as turmas atingirem o contingente de alunos. As vagas estão disponíveis nas seguintes unidades onde os interessados também podem se inscrever: E.M. Maria de Assis Barboza, no bairro Cabral, e E.M. Mariúcha, no bairro Eucaliptal.

Para o ato da inscrição, o interessado deve levar a documentação: carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência e comprovante de residência. O Projovem inclui uma carga horária de 1.440 horas de atividades presenciais ao longo de 360 dias letivos, além de 560 horas de atividades não presenciais. De maneira geral, o programa é concluído dentro de 18 meses de estudo. O programa é uma grande oportunidade para dar sequência aos estudos e se fortalecer para o mercado de trabalho.

Além das disciplinas mais comuns ao Ensino Fundamental, a grade curricular dos alunos também vai incluir as disciplinas de participação cidadã e qualificação profissional, aproveitando a oportunidade do ensino básico para ajudar na orientação profissional dos alunos e na consciência sobre cidadania.