



Publicado 01/03/2022 06:00

A partir desta terça-feira, 1º de março, o valor das passagens dos ônibus intermunicipais vai aumentar. O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) publicou uma portaria com as novas tarifas. O índice será de 10% para Região Metropolitana; 6,01% para serviços urbanos não metropolitanos; e 4,18% para rodoviários não metropolitanos.



Segundo o Detro, o reajuste foi necessário, já que a última atualização foi há mais de três anos, em fevereiro de 2019. No período, houve sucessivos aumentos dos insumos que incidem sobre a prestação dos serviços de transporte coletivo intermunicipal, entre eles, o preço dos combustíveis.



As viações Resendense, que atende Resende e Itatiaia, e Falcão, que atende Quatis e Porto Real, já anunciaram os novos valores. Confira abaixo:



Viação Resendense

Resende x Barra Mansa: R$ 12,10

Resende x Volta Redonda: R$ 15,10

Resende x Floriano: R$ 5,60

Resende x Itatiaia: R$ 4,60

Resende x Maromba: R$ 10,35

Itatiaia x Maromba: R$ 10,35

Rio Preto x Maromba: R$ 6,60

Visconde de Mauá x Penedo: R$ 6,25

Vista Alegria x Volta Redonda: R$ 4,70

Viação Falcão

Floriano x Quatis: R$ 2,30

Floriano x Porto Real: R$ 3,90

Floriano x Barra Mansa: R$ 6,50

Quatis x Barra Mansa: R$ 8,80

Porto Real x Barra Mansa: R$ 8,80

Porto Real x Volta Redonda: R$ 10,35

Quatis x Volta Redonda: R$ 12,20

Resende x Porto Real: R$ 7,65

Resende x Quatis: R$ 7,90