Foram apreendidos uma espingarda calibre 12, munições e pedras de crack. - Divulgação

Publicado 02/03/2022 14:35

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma espingarda calibre 12 e munições na terça-feira (1º) em Resende. O caso aconteceu no Morro do Cruzeiro. Durante patrulhamento, os agentes abordaram um casal que estava ferido.

O jovem, de 20 anos, estava com um corte no braço, e a adolescente, de 17 anos, com escoriações. Questionados, eles informaram que haviam se desentendido e brigaram fisicamente.

Durante consulta no sistema, foi informado de que havia denúncia que o jovem escondia arma de fogo em casa. Durante revista na residência, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12, munições e crack.

O jovem foi levado para atendimento no Hospital de Emergência e depois encaminhado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, permanecendo preso.