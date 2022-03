Público poderá conferir capas de LP’s de compositores, cantores e maestros - Divulgação

Publicado 03/03/2022 07:00

A Casa da Cultura Macedo Miranda abre no dia 3 de março uma nova edição do projeto “Arte na Capa”. A exposição deste mês no Museu da Imagem e do Som (MIS) vai homenagear o Dia Nacional da Música Clássica e poderá ser visitada até 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.



O dia da Música Clássica celebra o nascimento do maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, um dos grandes nomes da música erudita brasileira. Os visitantes poderão conferir capas de LP’s de compositores, cantores e maestros como Beethoven, Toscanini, Tchaikovsky, Herbert Von Karajan, Rafael Kubelik, José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavaroti.

O MIS funciona no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico. A entrada é gratuita e o uso de máscara é obrigatório.