Publicado 05/03/2022 10:48

Um jovem de 23 anos foi preso na sexta-feira (4) por furto a um supermercado, localizado na Avenida Dorival Marcondes Godoy, no bairro Paraíso, em Resende.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes perceberam que o segurança do estabelecimento estava correndo atrás do suspeito às margens da via Dutra.

Os policiais conseguiram deter o jovem, que confessou que havia furtado duas peças de carne e uma caixa de sabão em pó. Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ficou preso.