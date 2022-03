Projeto acontece em 25 polos espalhados pela cidade, entre igrejas, áreas de lazer e quadra esportivas. - Raimundo Brasil

Publicado 04/03/2022 22:12

A Prefeitura de Resende abriu as inscrições para as atividades físicas gratuitas. As matrículas podem ser feitas através dos telefones: (24) 99947-7639 (Primeiro Centro), (24) 3354-4301 ou (24) 3360-6164 (Segundo Centro).

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nos 25 polos espalhados pela cidade, são oferecidos à população 13 tipos de atividades: yoga, ballet, pilates, judô, jiu jitsu, zumba, pilates solo, judô, hip hop, funcional, jazz, futebol society, projeto corredores de rua, além das atividades da Melhor Idade + Ativa.

Por conta da pandemia, as atividades devem respeitar as medidas de prevenção à Covid-19. Os alunos e professores precisarão usar máscara e passar álcool 70%. Confira abaixo locais das atividades

Primeiro Centro Municipal de Esportes

Avenida Construtor Clemente Barboza, s/n, Jardim Aliança II

Zumba (adultos)

Ballet (3 a 11 anos / 14 a 49 anos)

Pilates solo (adultos)

Judô (a partir de 6 anos)

Hip Hop (10 a 16 anos)

Yoga (adultos)

Funcional (adultos)

Jazz (5 a 14 anos)

Jiu Jitsu (6 a 17 anos)

Futebol Society (5 a 17 anos)

Futebol Society feminino (13 a 17 anos)

Projeto Corredores de Rua (a partir de 12 anos)



Segundo Centro Municipal de Esportes

Rua Pedro Couto, nº 10, Centro (antiga Câmara de Vereadores)

Yoga (adultos)

Ballet (3 a 11 anos / 18 a 49 anos)

Pilates Solo (16 a 59 anos)

Judô (5 a 17 anos)

Jiu Jitsu Feminino (a partir de 17 anos)

Jiu Jitsu (6 a 17 anos)