Grávida - Reprodução internet

Publicado 03/03/2022 11:10

Miguel, com 30 registros, e Helena, escolhido por 28 pessoas, foram os nomes mais registrados em 2021 pelos cartórios em Resende. A informação é da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro (Arpen/RJ) que aponta ainda que nomes curtos fortes e bíblicos estão na moda nesse ano.

Entre os nomes femininos, Antonella se destaca, ela não aparecia na lista dos 50 nomes mais escolhidos em 2019 e passou figurar em 28ª posição em 2020, ocupando a 3ª posição em 2021. Já entre os masculinos, Pedro, que hoje figura em 6º entre os 10 mais registrados, mas esteve em 42º posição em 2019 e em 20º em 2020.

Nomes como Davi, Gabriel e Samuel também estão entre os mais escolhidos pelos papais de 2021. "A escolha por nomes bíblicos, por sua vez, possa ter relação com o período difícil pelo qual passamos em relação a Covid-19. Talvez muitos pais tenham acentuado seus desejos de esperança em dias melhores no significado dos nomes de seus filhos”, avalia Humberto Monteiro Costa, presidente da Arpen/RJ.

Confira abaixo o ranking de nomes mais registrados em Resende em 2021:

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

MIGUEL: 30

HEITOR: 26

ARTHUR: 24

BERNARDO: 22

GAEL: 20

PEDRO: 18

THEO: 17

DAVI: 16

GABRIEL: 16

SAMUEL: 13

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

HELENA: 28

ALICE: 22

ANTONELLA: 20

MANUELA: 19

LAURA: 18

MARIA JULIA: 15

SOPHIA: 14

LORENA: 14

JULIA: 12

CECILIA: 12