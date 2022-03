Crime aconteceu na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo, em Resende. - Divulgação

06/03/2022

Dois jovens, de 23 e 21 anos, foram mortos a tiros depois de saírem de uma boate na madrugada deste domingo (6), em Resende. O crime aconteceu na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo. Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem de 23 anos teria envolvimento em um homicídio em Itatiaia. No dia 20 de janeiro desse ano, o servidor público Leonardo Francisco dos Santos, de 31 anos, foi assassinado a tiros quando chegava para trabalhar na prefeitura, no Centro.

De acordo com a PM, quando as vítimas saíram da balada e já estavam dentro de um carro, um suspeito desceu de outro veículo e atirou contra os jovens, fugindo em seguida. Um adolescente, de 16 anos, que também estava no carro, foi baleado, mas conseguiu fugir e procurou socorro no Hospital Municipal Doutor Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, cidade vizinha.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e confirmou as mortes no local. A Polícia Civil realizou a perícia e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML). O carro utilizado pelo criminoso foi encontrado a menos de 1 quilômetro de distância no bairro Liberdade. Até o momento, ninguém foi preso.