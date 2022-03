Foram realizadas mais de 7.300 vistorias às residências em janeiro e fevereiro - Douglas Pacheco

Foram realizadas mais de 7.300 vistorias às residências em janeiro e fevereiroDouglas Pacheco

Publicado 08/03/2022 10:58

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende, com os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, realiza em março mais um mutirão da dengue em cinco bairros. Confira o cronograma do mutirão da dengue de março:

08/03 - Jardim do Sol

09/03 - Parque Embaixador

10/03 - Campo Belo

11/03 - Barra II



Além da visita domiciliar, panfletagem e orientação sobre possíveis depósitos de resíduos, os profissionais do CCZ realizam semanalmente a distribuição de armadilhas ovitrampa, vasos com uma paleta de madeira dentro que simulam o ambiente para a procriação do inseto.

De acordo com o secretário de Saúde, Tande Vieira, este procedimento é feito desde 2019 e já foram retirados 33.832 ovos de circulação. "A ovitrampa nos traz índices de infestação e informações para direcionarmos as ações de forma correta e mais precisa. O CCZ realiza semanalmente a coleta do material, que é encaminhado ao laboratório onde é feita a leitura das paletas e a contagem dos ovos com uma lupa microscópica. Depois é realizado um procedimento específico para eliminar os ovos", explicou.