Geral - Movimentaçao na Praia de Ipanema, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/03/2022 16:17

Rio - A cidade do Rio tem até esta quarta-feira o mês de março mais quente dos últimos dez anos. Segundo o Sistema Alerta Rio, a cidade teve temperaturas acima dos 30°C em todos os dias. A condição climática colocou a capital no topo das mais quentes nesse verão.

Nesta quarta-feira, o tempo quente com céu aberto e sol forte eleva a temperatura para até 38°C. A máxima deve ser observada na Zona Oeste. A temperatura deve seguir elevada até o domingo, com previsão de pancadas de chuva para sábado. São esperadas temperaturas máximas acima de 39ºC. A temperatura está bem próxima da maior já registrada no ano 39,9°C, em 26 de janeiro.

A partir de segunda-feira, a máxima deve cair e ficar abaixo dos 30°C, mas o carioca não sabe o que é tempo fresco há pelo menos 14 dias. Desde o último dia 22 de fevereiro, a cidade não vê uma pancada de chuva moderada cair. Nesse período, a capital chegou a aparecer como a mais quente do país, à frente de cidades como Teresina (PI) e Belém (PA).

Alta pressão

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o calor que atinge a capital é resultado de um sistema de alta pressão que reduz a unidade do ar, deixa o céu aberto e com poucas nuvens. Com o calor e sol forte, os cariocas que podem têm aproveitado para pegar uma praia. Em Ipanema, na Zona Sul, entre os postos 8 e 10, na tarde desta quarta-feira, o número de banhistas era considerável para um dia útil.

As areias devem seguir cheias até a próxima sexta-feira, já que as temperaturas não devem cair. Para esta quinta-feira, a temperatura máxima será de 38°C e a mínima de 20°C, com céu claro e poucas nuvens. NO dia seguinte, o clima esquenta ainda mais, com máxima de 39°C e mínima de 22°C.