Vítima tenta se desvencilhar, mas é golpeada - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/03/2022 18:12

Rio - Uma mulher foi esfaqueada por um homem na Rua Francisco de Sá, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na madrugada desta terça-feira (8). O caso aconteceu em frente ao Hotel South American, onde ela está hospedada. Segundo um funcionário do hotel, uma ambulância foi chamada e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto.

Ainda de acordo com o funcionário, a mulher já voltou ao hotel e está se recuperando bem. Ela é brasileira, mas mora em outro país. As imagens de segurança do local mostram o momento em que o bandido se aproxima e aborda a moça em um banco na parte externa do estabelecimento. Ela tenta se desvencilhar, mas é golpeada a facadas pelo agressor. Após o ataque, ela é ajudada por trabalhadores do local.

CONFIRA:

A Polícia Militar informou que o 19ºBPM (Copacabana) não foi acionado para o acontecimento relatado no momento em que ocorreu. Após saberem do ocorrido, uma equipe do batalhão foi ao local do fato para buscar informações a respeito do caso. O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema) e as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.