Cariocas e turistas lotam a praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (1) - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 02/03/2022 06:14 | Atualizado 02/03/2022 07:43

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, a cidade do Rio deve ser a capital do Brasil com o registro das maiores temperaturas, com a máxima de 39°C, nesta quarta-feira. Segundo o Climatempo, há previsão de céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (de 18,5 até 51,9 km/h).

Na quinta-feira, haverá predomínio de céu claro e temperaturas elevadas. Não há previsão de chuva. A temperatura máxima será de 38°C e a mínima de 22°C.

Entre sexta-feira e sábado, a passagem de uma frente fria pelo oceano, distante do litoral, irá causar ligeiro aumento de nebulosidade e declínio das temperaturas, mas não há previsão de chuva para estes dias.

Já no domingo, o dia terá predomínio de céu parcialmente nublado e também não há previsão de chuva.