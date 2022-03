Ao menos mais três integrantes do grupo seguem foragidos - fotos de divulgação

Ao menos mais três integrantes do grupo seguem foragidosfotos de divulgação

Publicado 02/03/2022 10:56 | Atualizado 02/03/2022 11:30

Rio - Foi preso mais um integrante do grupo armado que explodiu e roubou duas agências bancárias na cidade de Quatis , no Sul Fluminense, na manhã desta quarta-feira (2). O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira (28), no Centro da cidade.

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) seguem realizando cercos no local do crime e em uma região de mata próxima, para onde os bandidos teriam fugido. Ao todo, quatro homens foram presos e um menor foi apreendido. Pelos menos três criminosos seguem foragidos.

Segundo a PM, um malote com mais de R$ 12 mil foi recuperado e um fuzil com carregador, um lança rojão e quatro explosivos foram localizados e apreendidos na região.

O grupo usou dinamites para conseguir ter acesso ao local onde o dinheiro estava armazenado nos caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil e uma da Caixa Econômica. No momento do roubo, PMs do 37°BPM (Resende) foram acionados e chegaram ao local quando os criminosos se preparavam para fugir, mas ninguém foi preso.