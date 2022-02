Agência da Caixa foi completamente destruída por explosivos em Quatis - Reprodução do Facebook

Agência da Caixa foi completamente destruída por explosivos em QuatisReprodução do Facebook

Publicado 28/02/2022 08:22 | Atualizado 28/02/2022 08:54

Rio - Um grupo armado explodiu e roubou duas agências bancárias no centro da cidade de Quatis, no Sul Fluminense, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com relatos de moradores nas redes sociais, o ataque foi feito nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O bando trocou tiros com policiais na fuga.

Testemunhas contaram que os primeiros disparos e explosões foram ouvidos por volta das 3h da madrugada. Houve troca de tiros e dois carros teriam sido abandonados com material explosivo que foi usado pelos criminosos. Não há informações sobre feridos, nem sobre a quantia furtada pelos grupo.

Policiais militares do 37º BPM (Resende) chegaram no local no momento do crime e iniciaram um confronto com os criminosos. O bando teria conseguido escapar do local através de uma área de mata. Pelo menos cinco viaturas da PM permaneciam nos locais onde o assalto foi praticado até o início da manhã desta segunda-feira.

O esquadrão Antibombas da Polícia Civil precisou ser acionado para o município para remover os artefatos explosivos abandonados pelos criminosos. A perícia foi realizada no local e agentes buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança para apurar a autoria do crime. Os roubos foram registrados na 100ª DP (Porto Real).



Quem passou pelo local ou mora perto das agências se assustou com o barulho do ataque: "Nossa acordei com barulho de tiro achando que estava sonhando até minha mãe me ligar dizendo que assaltaram os bancos da cidade, bomba e tiro para todo lado", comentou uma usuária no Twitter.



Outro usuário reclamou da falta de segurança na cidade e disse que os assaltos são frequentes. "Quatis é alvo fácil para assaltantes. Terceira vez que esse banco é assaltado" comentou outro morador.

*Em atualização