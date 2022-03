Ação permanece focada na movimentação de áreas turísticas, rodovias, eventos esportivos e de lazer - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 02/03/2022 14:31 | Atualizado 02/03/2022 14:34

Rio - A Polícia Militar prendeu 504 pessoas e apreendeu 39 adolescentes em todo o estado do Rio de Janeiro durante o feriado prolongado de Carnaval, entre o sábado (26) e a noite desta terça-feira (1º). Os militares também apreenderam 36 armas de fogos, sete réplicas e oito armas brancas. A corporação ainda deu apoio durante os quatro dias para o cancelamento de 106 eventos não autorizados. A operação segue até a próxima segunda-feira (6).

Sem desfiles de escolas de samba e de blocos, o planejamento da PM permanece focado na movimentação de áreas turísticas, rodovias, eventos esportivos e de lazer. Por conta do intenso calor e dos dias ensolarados no feriado, houve grande movimentação nas praias e áreas públicas de banho. A ação não desmobilizou o patrulhamento de rotina e de missões especiais na Região Metropolitana e no interior.

Os batalhões localizados em áreas litorâneas e as unidades responsáveis por patrulhar corredores de acesso às praias priorizaram o policiamento preventivo. Nos quatro dias do feriado, foram realizadas 2.783 abordagens a veículos e a pessoas. Em uma das ocorrências no Carnaval, na madrugada de segunda-feira (28), criminosos atacaram a base da Polícia Militar no município de Quatis, na Região do Vale do Paraíba do Sul, e explodiram dois caixas eletrônicos.

Parte dos envolvidos foi presa pelo 28º BPM (Volta Redonda) e 37º BPM (Resende), com apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Os PMs recuperaram parte do material roubado e apreenderam armas e explosivos.

O planejamento foi elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional da Secretaria de Estado de Polícia Militar e mobilizou mais 8.760 policiais militares para reforçar o policiamento ordinário, o que representou um efetivo extra 21% superior ao do ano passado, quando a programação de Carnaval também estava suspensa. A medida é uma ampliação da Operação Verão, que, a cada fim de semana, reforça o policiamento na orla da capital, das cidades litorâneas do interior e em rodovias e corredores estruturais da Região Metropolitana.

"Essas ações são muito importantes e mostraram que, realmente, a segurança, que teve investimento tanto na área de tecnologia, quanto na área de emprego de horas extras, é importante investir na segurança para poder abrir as portas do estado para tantos serviços, como o turismo", disse o porta-voz da PM, o tenente-coronel Ivan Blaz em entrevista ao RJ1 da TV Globo, que também falou sobre o envolvimento de menores em crimes como furtos na orla.

"O emprego de menores por essas quadrilhas para poder executar esses furtos tem aumentado. Contudo, o policiamento do Réveillon para o Carnaval foi aumentado para que pudéssemos ter realmente um número menor dessa incidência criminosa e isso tem acontecido. Infelizmente, esse casos acontecem, mas ainda assim, contamos com a população para que ela tenha no policiamento ostensivo um referencial de segurança".

Rio tem blocos clandestinos desmobilizados

Durante o feriado de Carnaval, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal desmobilizaram 12 blocos de rua clandestinos, sendo três deles no sábado (26), cinco no domingo (27), outros três na segunda-feira (28) e mais um nesta terça-feira (1º). A pasta informou que focou as abordagens no diálogo e conscientização, com foco na redução de possíveis danos em situações com multidões e também para evitar o bloqueio de vias.