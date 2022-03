Jovem está sendo operado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Jovem está sendo operado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

Publicado 02/03/2022 17:39 | Atualizado 02/03/2022 17:41

Rio - Um adolescente de 16 anos foi baleado durante um tiroteio entre policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e criminosos na tarde desta quarta-feira, na BR-101, altura do bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na via quando avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita.

A equipe tentou parar a dupla e o suspeito que estava na garupa atirou contra os policiais, gerando confronto. Os criminosos conseguiram fugir. Em seguida, os militares fizeram buscas na região e localizaram um adolescente ferido na perna, na Rua Paiva de Andrade, no bairro Portão do Rosa.

O jovem foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubande, também em São Gonçalo. De acordo com a direção da unidade, o paciente passa por cirurgia.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), que tenta descobrir se o baleado estava envolvido no confronto.