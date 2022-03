Novo coronavírus - Masum Ali - Pixabay - Creative Commons

Publicado 02/03/2022 17:14

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.997.617 casos confirmados e 71.809 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 857 novos casos e 28 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,59%.



Entre os casos confirmados, 1.917.035 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8,0%.

Passaporte vacinal

O secretário municipal de Saúde do Rio afirmou na manhã desta quarta-feira (2) que o Comitê Científico do Rio vai discutir no próximo dia 7 uma condição para que a cobrança do "passaporte vacinal" em lugares fechados e eventos seja retirado. A flexibilização dependerá da porcentagem de adultos com dose de reforço na cidade. Essa taxa para a liberação da restrição deve ficar entre 70% e 80% da população adulta com reforço. Atualmente, o Rio tem 53% deste grupo vacinado.



"Na reunião do Comitê a gente deve discutir quando retirar o passaporte vacinal. A expectativa é que a gente defina um número entre 70% e 80% da população adulta com dose de reforço. Alcançando esse patamar, automaticamente a gente deixaria de cobrar o passaporte vacinal na cidade do Rio de Janeiro", afirmou Soranz em agenda no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho, na Gávea, Zona Sul do Rio.