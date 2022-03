Cariocas aproveitam o dia de sol forte nas praias do Rio, nesta quarta-feira de cinzas (02/03) - Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Cariocas aproveitam o dia de sol forte nas praias do Rio, nesta quarta-feira de cinzas (02/03)Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 02/03/2022 15:58 | Atualizado 02/03/2022 16:13

Rio - Com o forte calor e o sol reinando nesta quarta-feira de Cinzas na cidade, os cariocas lotaram as praias do Rio, aproveitando ao máximo desde as primeiras horas do dia. A temperatura máxima está na casa dos 37º C pelo segundo dia consecutivo. O Centro de Operações Rio (COR) emitiu alerta no início da manhã, informando sobre a atuação de um sistema de alta pressão que manterá o município com tempo estável e sem previsão de chuva. A máxima pode chegar a 39º C até o fim do dia.



Na praia de Copacabana, na Zona Sul, um dos pontos que mais atraem banhistas, houve quem trabalhasse literalmente por um lugar ao sol.



Jussara Martins, 38 anos, técnica de enfermagem, moradora de Bangu, na Zona Oeste, não perdeu tempo e aproveitou a folga para curtir a praia. "Eu até iria ficar em casa, mas está muito calor. Então, aproveitei esse dia lindo que está hoje e vim recuperar o bronze porque eu quase não tenho tempo. E olha que quando cheguei pela manhã cedo, a praia já estava lotada, quase não achei lugar. Tá maravilhoso", ressalta Jussara.



Para João Lucas dos Santos, 47 anos, há 17 trabalhando como vendedor ambulante nas praias da orla da Zona Sul carioca, o forte calor é um meio de recuperar as vendas perdidas com as chuvas que caíram em demasia no início do ano. "Com o tempo firme assim é a nossa hora de aproveitar e vender mais. Eu que trabalho diretamente na areia, vendendo bebida, o tempo ruim deixa a gente em baixa. Assim não, os turistas adoram, demoram na praia e consomem mais", comemora ele.



Gilmar Marins, 40 anos, técnico em análises clínicas diz que foi impossível resistir em dar um mergulho e aproveitar a Praia do Leblon, já que trabalha próximo, "Eu trabalho aqui perto, então ao acabar o horário de expediente, não deu pra resistir a essa beleza toda, ao sol, a energia, tá lindo o dia", ressaltou Gilmar.