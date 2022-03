Paes diz ter como objetivo chamar atenção para o protagonismo do Rio na Independência do país - Fábio Costa/Agência O Dia

Paes diz ter como objetivo chamar atenção para o protagonismo do Rio na Independência do paísFábio Costa/Agência O Dia

Publicado 03/03/2022 15:17 | Atualizado 03/03/2022 15:20

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, na manhã desta quinta-feira (3), o lançamento de um novo pacote de medidas em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil (1822-2022). Nomeado como 'Rio, capital da Independência', o projeto prevê ações em três áreas: conhecimento, memória e celebração, que vão abranger uma série de atividades em toda a cidade no decorrer do ano.



Uma das principais medidas será a restauração completa da Quinta da Boa Vista, incluindo as áreas de lazer e grutas. O local, considerado um importante centro histórico da cidade, também ganhará uma cara nova em seu entorno, já que todas as vias de acesso à Quinta serão pavimentadas e restauradas.



A "nova" Quinta será palco do 'Réveillon da Independência', um grande evento em celebração à data. Com 24 horas de programação, iniciando às 17h do dia 6 de setembro, a festa contará com música, teatro, exposições, atividades culturais e muitas outras festividades. O ápice será no momento da virada do dia 7 de setembro, data do bicentenário, durante a queima de fogos.



Durante a coletiva, Paes destacou que a data é importante para a cidade, agora vista como capital cultural do Brasil, antes capital do Império e da República, e uma parte significativa no processo da Independência.



"Ela (a história) deve ser contada e nos fazer refletir sobre o que nós somos, aquilo que nós construímos durante esses duzentos anos de Independência. Talvez seja esse o momento mais crítico e mais tenso da experiência brasileira (...) Acima de tudo, vamos refletir sobre o nosso país, sobre o papel da nossa cidade, celebrar o protagonismo que o Rio de Janeiro sempre teve, ainda tem e terá daqui para frente. Viva o bicentenário da Independência, viva o Brasil e viva o protagonismo da capital da Independência, que é o Rio de Janeiro", disse o prefeito.



Restauração de monumentos



Em relação à memória da cidade, alguns monumentos históricos serão restaurados nos próximos meses. Na lista, estão as estátuas de Dom João VI, Tiradentes, João Cândido e General Osório, localizados na Praça XV; e José Bonifácio, no Largo São Francisco. A estátua de Dom Pedro I, localizada na Praça Tiradentes, também será totalmente recuperada. Outros pontos como o Chafariz do Mestre Valentim, o Marco à Fotografia e o Teatro Carlos Gomes também serão revitalizados.



Os projetos de preservação não ficam restritos ao Centro da cidade. A Prefeitura do Rio também fará a revitalização de marcos históricos nos bairros de São Cristóvão, Santa Cruz e Paquetá.



Em Santa Cruz, a Ponte dos Jesuítas e todo o seu entorno passarão por obras de preservação e em Paquetá, o Solar Del Rei será totalmente reformado. Já em São Cristóvão, a Praça Dom Pedro II, o Largo da Cancela e o Terraço da Quinta irão passar por obras.

O secretário de Governo e Integridade Pública (SEGOVI) Marcelo Calero, responsável pela gestão do projeto destacou a importância das ações para a cidade durante a efeméride.



"Esse momento da independência é muito propício para resgatarmos monumentos históricos, realizarmos a restauração de áreas da cidade ligadas à construção da soberania brasileira. Hoje foi o pontapé inicial do projeto, com um conjunto de ações que serão desdobradas em parcerias que vamos buscar, por exemplo, com museus", disse o secretário.