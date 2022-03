Ambulante ajoelhada pedindo seus produtos de volta - Reprodução / Redes Sociais

Ambulante ajoelhada pedindo seus produtos de voltaReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/03/2022 16:23 | Atualizado 03/03/2022 17:46

Rio - A ambulante Elaine Maria, de 46 anos, mãe de seis filhos, moradora da Rocinha, na Zona Sul da cidade, teve suas mercadorias apreendidas por fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) enquanto trabalhava na Praia de Copacabana na última quarta-feira (2). De acordo com a mulher, o prejuízo teria sido de quase R$ 7 mil. "Eu tinha uma barraquinha de churrasco e levaram tudo: carne, salsichão, refrigerante, cerveja, sal, carvão", informou Elaine ao DIA.



Mulher se ajoelha e pede para que fiscais da prefeitura não levem sua mercadoria. O caso aconteceu na última quarta-feira (2) em Copacabana. #ODia pic.twitter.com/0bZjiPgd9L — Jornal O Dia (@jornalodia) March 3, 2022 Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver a ambulante se ajoelhando e pedindo aos agentes que devolvam seus produtos. Ao fundo, pedestres que passavam pelo local desaprovaram a ação da equipe. "Que covardia! Não faz isso, não", disseram.

Elaine também informou que já tentou fazer um acordo com a prefeitura por diversas vezes, mas nunca foi ouvida. "Eu tentei tirar a licença para trabalhar e não fizeram nada. Agora eu estou aqui em casa sem comida. Uma filha minha precisava ir ao médico e eu não tenho dinheiro. Meu aluguel é R$ 650, como vou juntar isso agora? Vou ter que ir para a rua? Se a gente não pagar vai ser isso que vai acontecer, a gente vai ter que morar na rua".



A mulher acrescentou ainda que não encontrou uma explicação para a apreensão e que está tentando ajuda para alimentar os filhos. "Hoje eu saí pedindo dinheiro para todo mundo. Nós estamos morrendo de fome. O que aconteceu foi surreal", finalizou.

Em nota, a Seop informou que a abordagem foi feita em uma operação de fiscalização de rotina e que Elaine não possuía licença para trabalho.

Além disso, destacou que "as ações são realizadas inicialmente com cunho orientativo, porém aqueles que persistem descumprir as orientações, a prefeitura vai tomar as medidas administrativas cabíveis, sendo uma delas a apreensão de mercadorias".

Por fim, citou que "todo o procedimento dos agentes foi realizado dentro dos parâmetros legais de atuação".