Agentes de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) participam de ação de prevenção as arboviroses (Zika, Chincugunnya), em Piedade, Zona Norte do Rio. Foto: ASCOM SMS / Divulgação

Publicado 03/03/2022 19:16

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) realizou, nesta quinta-feira (3), em Piedade, Zona Norte do Rio, ação para reforço da conscientização da população sobre o controle das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya). A ação foi focada na orientação adequada sobre a prevenção complementada com a visita em diversas residências e ruas das adjacências para identificar possíveis focos do mosquito.



Em parceria da Subprefeitura da Zona Norte, a Coordenação de Atenção Primária e lideranças comunitárias foi possível a visitação dos agentes de vigilância em saúde de mais de 1.100 imóveis onde foram detectados e eliminados 10 focos do mosquito da dengue.



A SMS-Rio reforça que "as ações para controle do Aedes aegypti ocorrem durante todo o ano, sendo reforçadas no verão, quando a combinação de chuvas e calor favorece o surgimento de criadouros do mosquito".



A pasta acrescentou ainda que desde o início deste ano, equipes de “vigilância ambiental em saúde já realizaram mais de 1,3 milhão de visitas em imóveis, com 1.629 focos de mosquito eliminados”. Salienta ainda que estão previstas para as próximas semanas outras mobilizações em diferentes regiões da cidade.



A Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), também participou da ação no bairro “e removeu materiais que poderiam servir de criadouros do vetor e outras ações de saúde, como vacinação, também foram oferecidas à população em tenda montada na esquina das ruas Torres de Oliveira e Fagundes Varela. A Comlurb informou que"ao todo, 113 profissionais participaram das atividades”.



O que é arboviroses?



O Ministério da Saúde, apresenta classificação para as arboviroses como doenças causadas pelos arbovírus, que incluem os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.



O “arbovírus” engloba todos aqueles transmitidos por insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos).



Sintomas da arbovirose?



Os sintomas da arbovirose variam muito, no entanto, algumas costumam ter sintomas semelhantes. Por exemplo, dentro da família de flavivírus, temos a dengue, zika e chikungunya com sintomas bem parecidos, como:



Febre;

Dor de cabeça;

Mal-estar;

Dor nas articulações;

Manchas vermelhas e erupções na pele;

Náuseas e vômito.



O recomendado pelas autoridades médicas é de que para estes ou quaisquer outros sintomas, que seja procurada a unidade de saúde básica mais próxima.