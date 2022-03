PM participava de ação para ocupar a comunidade do Parque das Missões - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 03/03/2022 11:38 | Atualizado 03/03/2022 14:16

Rio - Um policial militar morreu, na manhã desta quinta-feira (3), após ser baleado durante uma operação do 15º BPM (Duque de Caxias) no Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, o cabo Igor Lima Barros, de 36 anos, foi atingido quando a equipe que ele integrava foi atacada a tiros. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Doutor Moacyr do Carmo, também em Caxias, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre outros feridos, prisões ou apreensões na operação.

O objeto da incursão, que também contou com outros batalhões subordinados ao 3º Comando de Policiamento de Área, tinha como objetivo ocupar a comunidade para coibir roubo de cargas e roubo de veículos.

"A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a morte do Cabo Igor Lima Barros ocorrida na manhã desta quinta-feira. (...) Ele tinha 36 anos, deixa um filho, ingressou na Corporação em 2010 e trabalhava no 15ºBPM atualmente. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O horário ainda não está definido", declarou a PM, em nota.

Contando com o cabo, somente em 2022, seis policiais foram mortos, entre eles militares em serviço, de folga e reformados/reserva, segundo a Polícia Militar.

Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lamentou a morte do policial e manifestou solidariedade aos familiares da vítima. "Lamento a morte em serviço do cabo Igor Lima Barros, atacado por criminosos durante operação em Duque de Caxias. A minha solidariedade aos familiares, amigos e toda a @PMERJ", escreveu ele.



Lamento a morte em serviço do cabo Igor Lima Barros, atacado por criminosos durante operação em Duque de Caxias. A minha solidariedade aos familiares, amigos e toda @PMERJ. https://t.co/1aKJkmy7pl — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 3, 2022 Além do governador, o deputado estadual Coronel Salema (PSD) comentou a morte do cabo em suas redes sociais. "Meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de farda do cabo Igor Lima Barros, que perdeu sua vida na manhã desta quinta-feira, dia 3 de março, combatendo a criminalidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tenho certeza de que essa morte não ficará sem resposta. Que a perda desse guerreiro não seja em vão", disse o parlamentar.

A deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro, Major Fabiana (PSL), também se manifestou. "Mais uma vez, venho com pesar lamentar a morte de um policial militar em serviço. Cabo Igor Lima Barros foi baleado na manhã desta quinta quando a guarnição que integrava foi atacada por disparos de arma de fogo durante operação do 15ºBPM no Parque das Missões, no município de Duque de Caxias. O Cabo Lima Barros tinha 36 anos, deixa um filho, ingressou na Corporação em 2010. Que Deus abençoe a sua família confortando o coração de todos", publicou ela.