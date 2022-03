Viradouro ensaia na Rua Amaral Peixoto no próximo domingo (6) - Divulgação

Publicado 03/03/2022 13:58 | Atualizado 03/03/2022 14:11

Rio - Enquanto as escolas de outras cidades da Região Metropolitana voltam às ruas para ensaiar para o Carnaval que vai acontecer entre 20 e 23 de abril, as co-irmãs do Rio aguardam liberação da prefeitura. A Grande Rio, de Caxias, a atual campeã, Viradouro, Cubango e Sossego, de Niterói, marcaram a volta às ruas para o próximo domingo (6).

Os ensaios de rua foram suspensos após a Riotur enviar um ofício às escolas, no dia 7 de janeiro, orientando sua suspensão na capital. À época, o Rio atravessava uma onda de contágio de covid-19 pela variante ômicron. Atualmente, o cenário epidemiológico está controlado, mas a Riotour ainda não tem previsão para rever a orientação.



A próxima reunião do Comitê Científico do Município do Rio na segunda-feira (7) vai discutir condições para a realização dos ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial do Carnaval na Marquês de Sapucaí, previstos para acontecer aos domingos a partir do dia 13 de março. O grupo também vai decidir sobre a desobrigação de máscaras em ambientes fechados na cidade e a retirada da cobrança do passaporte vacinal.

O vice-presidente da Portela, Fábio Pavão, conta que a escola de Oswaldo Cruz e Madureira entrou com o pedido há 20 dias para voltar à rua. Mas, ainda aguarda a liberação. "Estamos solicitando junto à prefeitura. A escola vem ensaiando na quadra, mas é importante ensaiar na rua por conta do andamento, que precisamos cumprir no dia do desfile", explica.

O presidente da Vila Isabel, Fernando Fernandes, também já pediu licença para voltar à Avenida Boulevard 28 de Setembro e lamenta à indefinição por conta da pandemia de covid-19. "É complicado. A gente fica meio sem saber qual caminho tomar, mas temos que achar o rumo", comenta.



Já a Unidos da Tijuca já tem uma data prevista para ensaiar na rua Via D, em Santo Cristo, Região Central. No próximo dia 10 o presidente Fernando Horta pretende colocar a escola na rua. A solicitação foi feita nesta semana e ainda aguarda resultado. "Ensaio de rua é bom porque motiva mais o andamento da escola", reforça.

A Grande Rio, de Caxias, marcou ensaio para este domingo (6), a partir de 19h, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva. Em Niterói, três escolas marcaram ensaio na Rua Amaral Peixoto, no Centro da cidade, no domingo (6). A Sossego tem concentração marcada para 17h; a Viradouro, a partir de 18h; e a Cubango, às 19h.