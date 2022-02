Passageiros de ônibus tentam se salvar, enquanto enchente arrasta os veículos - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Passageiros de ônibus tentam se salvar, enquanto enchente arrasta os veículosREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 17/02/2022 06:54 | Atualizado 17/02/2022 07:16

Rio - Passageiros de dois ônibus que circulavam por Petrópolis no momento da chuva de terça-feira (15) viveram momentos de terror. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as pessoas tentando sair pela janela e se agarrando à estrutura do ônibus, enquanto o veículo é arrastado pela correnteza que se formou com a enchente.

Os registros mostram que as pessoas disputavam espaço na parte do ônibus que ainda não estava submersa, mas ainda assim algumas foram arrastadas pela enchente. Não há informação de quantas pessoas que estavam nesses ônibus estão desaparecidas.

Assista aos vídeos:

Imagens de Ontem em Petrópolis. Vejam o Desespero dos Passageiros desse Ônibus Lutando para Salvar Suas Vidas... Parte 1 de 2 pic.twitter.com/3jfbpRoWHq — Silvia Hammes (@_SilviaHammes) February 16, 2022

CENAS DE DESESPERO! Após um ônibus tombar durante esse temporal que assolou Petrópolis, passageiros que ocupavam o coletivo foram simplesmente arrastados pela correnteza. Até o momento não se sabe se elas conseguiram sobreviver. pic.twitter.com/6MeD60KlhV — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) February 17, 2022

Ao portal 'G1', o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis (Setranspetro) afirmou que os veículos foram arrastados para um rio, e que quando equipes de resgate chegaram ao local, já não viram mais ninguém.