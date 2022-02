Paula Tringuelê assumiu o mandato nesta quarta-feira (16) - Divulgação

Paula Tringuelê assumiu o mandato nesta quarta-feira (16)Divulgação

Publicado 17/02/2022 09:13 | Atualizado 17/02/2022 09:27

Rio - A deputada Paula Tringuelê (SDD) assumiu, nesta quarta-feira (16/02), seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A parlamentar assume o cargo como terceira suplente de Rodrigo Bacellar, que deixou a Alerj para assumir a Secretaria de Estado do Governo.

A vaga estava sendo ocupada pelo deputado Coronel Jairo (SDD), que renunciou ao cargo para ocupar o lugar de Vandro Família (SDD). Em novembro de 2021, o TSE confirmou a cassação do mandato de Vandro, que é acusado de conduta vedada a agentes públicos durante as eleições de 2018. A vaga de Bacellar, então, caberia a Paulo Bagueira (SDD), que também renunciou ao mandato de deputado para permanecer como vice-prefeito de Niterói.

Tringuelê já atuou como secretária municipal de Assistência Social de Guapimirim, na Baixada Fluminense. "Hoje é um dia triste por conta da tragédia em Petrópolis. É um município que tenho um carinho especial, porque foi onde fiz a faculdade de Direito e me formei. Mas também é um grande dia para mim e para os mais de 20 mil eleitores que acreditaram no meu projeto e me trouxeram até aqui, onde quero trabalhar em prol das mulheres, das minorias. Quero dar voz às minorias, pois esse sempre foi meu trabalho na Assistência Social", afirmou a deputada.