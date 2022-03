Paes fez pedido da demolição de prédio da Alerj como presente de aniversário aos cariocas - Reprodução de vídeo

Paes fez pedido da demolição de prédio da Alerj como presente de aniversário aos cariocas Reprodução de vídeo

01/03/2022

Rio - O prefeito Eduardo Paes pediu, nesta terça-feira, aniversário de 457 anos do Rio, a autorização para demolir um prédio anexo da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na Praça XV, Centro da cidade. Segundo Paes, desde a mudança da casa dos deputados para o "Banerjão", não faz mais sentido manter o "trambolho" encobrindo a vista da cidade.



A demanda foi direcionada ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Alerj, o deputado estadual André Ceciliano.



"Nós tiramos a Perimetral daqui, tô na Praça XV, olha que arquitetura fantástica tem aqui, tem o passo imperial, chafariz do mestre valentim, o Palácio Tiradentes e tem esse trambolho aqui atrás, que é esse anexo da Assembleia. A Alerj se mudou lá para o Banerjão, então não precisa ficar esse negócio mais aqui. Meu pedido de aniversário para os cariocas. Governador Cláudio Castro e presidente da Alerj, André Ceciliano, dá isso ai para Prefeitura. Vamos implodir e abrir essa fachada linda da nossa cidade", disse Paes.



Hoje é aniversário do Rio e eu quero pedir um presente para o governador @claudiocastroRJ e para o presidente da assembleia @AndreCeciliano . Vamos tirar esse anexo do Palácio Tiradentes daí. Os cariocas vão ficar muito felizes com esse presente. Só depende de vocês dois. Bora? pic.twitter.com/O1NaIWnA79 — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 1, 2022

Em agosto do ano passado, na inauguração oficial da nova sede da Alerj, no Edifício Lúcio Costa, o Prefeito do Rio já havia falado sobre a retirada do prédio, uma vez que ele não seria mais utilizado pelos parlamentares.

O Governo do Estado e a Assembléia Legislativa do Rio foram questionados sobre a liberação da demolição do anexo, mas até o momento não responderam.