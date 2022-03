Colisão entre caminhão e carro de passeio na rodovia RJ-116 deixou dois mortos, na altura de Cachoeiras de Macacu - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 01/03/2022 12:56 | Atualizado 01/03/2022 13:00

Rio - Uma grave colisão entre um caminhão e um veículo de passeio deixou duas pessoas mortas na rodovia RJ-116, na altura de Papucaia, no município de Cachoeiras de Macacu, na madrugada desta terça-feira (1°). As duas vítimas morreram carbonizadas.

Imagens nas redes sociais mostram que os veículos colidiram de frente. O impacto do caminhão causou incêndio no carro, com explosões. O acidente aconteceu por volta de 1h. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h, mas ao chegar já encontrou os corpos carbonizados. O motorista do caminhão não ficou ferido e foi liberado momentos depois.

Uma faixa da rodovia, entre os km 14 e 16, ficou interditada até o início da manhã.