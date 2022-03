Baía de Guanabara vista da Ilha de Paquetá - REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Publicado 01/03/2022 08:11 | Atualizado 01/03/2022 08:42

Rio - O Grupamento Marítimo (GMar) do Corpo de Bombeiros retomou às 8h desta terça-feira (1°) as buscas por dois homens que desapareceram no último fim de semana. No sábado (26), um pescador identificado como Anderson da Silva, de 34 anos, sumiu na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes. No domingo (27), Anois de Morais, de 57 anos, desapareceu após naufragar entre as ilhas de Paquetá e Brocoió, na Baía de Guanabara.

As buscas por Anderson começaram ainda no domingo, quando o quartel de Guaratiba foi informado sobre o desaparecimento na Praia da Macumba. Segundo informações, ele pescava em cima de uma pedra quando foi atingido pelas ondas e caiu no mar. Os bombeiros usam imagens de drones para tentar localizá-lo.

Já na tarde de domingo (27), uma embarcação com oito pessoas naufragou entre as ilhas de Paquetá e Brocoió. Sete pessoas conseguiram ser resgatadas por barcos que estavam no local, mas Anois de Morais desapareceu. Equipes do Grupamento Marítimo de Botafogo começaram as buscas por volta das 14h40 de domingo e retomaram na segunda-feira. Este é o terceiro dia de buscas e ainda não há informações do que pode ter causado o naufrágio.