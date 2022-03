Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, presidiu a missa de aniversário do Rio - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 01/03/2022 10:17 | Atualizado 01/03/2022 10:53

Rio - O tempo colaborou com um dia de céu azul, e cariocas e turistas que estiveram na manhã desta terça-feira (1°) no Cristo Redentor para comemorar os 457 anos do Rio de Janeiro puderam apreciar com os próprios olhos a beleza da cidade. O arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, presidiu uma missa em Ação de Graças pelo aniversário da capital fluminense.

Baiana de nascimento e carioca de coração, Marinalva Raimunda dos Santos, de 74 anos, voltou ao Cristo Redentor depois de muitos anos e se encantou como da primeira vez em que esteve no Rio. "Eu vim ao Cristo a convite do meu pároco, da igreja Nossa Senhora da Conceição, da Tijuca, e para mim está sendo uma maravilha. Irei participar da procissão de aniversário, levando a imagem de São Sebastião, fazendo parte dessa festa", disse ela. Durante a missa, ela entregou uma das imagens de São Sebastião ao prefeito Eduardo Paes.

"Estou no Rio há mais de 60 anos, e para mim é muito, muito emocionante estar aqui. Tinha vindo uma primeira vez há décadas atrás, mas sequer consegui subir até o fim. É uma alegria comemorar a cidade do Rio de Janeiro aqui no Corcovado", completou Marinalva.

Gabriel Fernandes, de 34 anos, visitou pela primeira vez o monumento e tratou o passeio como um "dia inesquecível". Ele foi acompanhado da esposa Elaine Fernandes. "Minha família é do interior do estado do Rio, e foi minha primeira vez no Cristo Redentor. É uma experiência incrível visitar um lugar que representa tanto para os cariocas. Um local de paz, tranquilidade. Foi um dia inesquecível", disse Gabriel.

Durante a missa, o prefeito Eduardo Paes fez a leitura de um trecho da Primeira Carta de Pedro. Ao lado de Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo e colunista do DIA, o arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta ressaltou a solidariedade como marca do povo carioca, especialmente em momentos de dor como a tragédia de fevereiro em Petrópolis, que deixou mais de 200 mortos.

"Vimos com a tragédia com os nossos irmãos de Petrópolis que cariocas são solidários e gostam de partilhar com as pessoas. É uma pena que não aconteça sempre. Não precisamos que tenha sempre desastre para fazer isso. É importante aprendermos a olhar para o outro, partilhar sempre", comentou.

Missa no Cristo Redentor celebrou os 457 anos da cidade do Rio. Na foto, Padre Omar (à esquerda) e Dom Orani Tempesta (à esquerda, ao centro) REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

O arcebispo do Rio também lembrou o papel da igreja católica na fundação da cidade: o aniversário do Rio é celebrado em 1° de março porque este foi o dia em que Estácio de Sá desembarcou da Baía de Guanabara em um trecho de terra na altura do Pão de Açúcar, em 1565, iniciando a influência cristã portuguesa na cidade.

"Quando aqui chegaram os portugueses, trazendo a imagem de São Sebastião, vinham também nessa mesma ideia a cultura cristã da época. Isso marcou esse início da nossa cidade. Nesses 457, tivemos altos e baixos, momentos de glórias, de muita alegria, de serviço ao Brasil, mas também suas dificuldades, violências, problemas", afirmou o arcebispo.

Depois da missa, o tradicional bolo gigante feito pela Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca) foi cortado em muitos pedaços e distribuído aos visitantes.