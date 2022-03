Carro em chamas bloqueia parte da Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz - Reprodução de Vídeo

Carro em chamas bloqueia parte da Avenida Cesário de Melo, em Santa CruzReprodução de Vídeo

Publicado 01/03/2022 08:54

Rio - Um carro foi incendiado com duas pessoas dentro durante tiroteio na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, Zona Oeste, no fim da noite desta segunda-feira. Os ocupantes do veículo seriam integrantes da milícia de Tandera e teriam ido até a região para matar rivais, do bando do Zinho. Uma intensa troca de tiros também foi ouvida na região.

Segundo informações preliminares, o veículo dirigido por milicianos rivais ao grupo de Luis Antônio da Silva Brada, o Zinho, estaria circulando pela região para tentar matar rivais, mas acabaram interceptados na Avenida Cesário de Melo, por onde passa o BRT. Houve troca de tiros entre os dois bandos e os dois acabaram mortos. O carro foi incendiado com os dois corpos dentro.

O caso seria mais um episódio da guerra entre grupos milicianos na Zona Oeste da cidade. Na última semana, um ataque que matou um comparsa do grupo de Zinho provocou a morte de uma jovem. Marianna Jaime Costa foi atingida por um dos mais de 100 disparos feitos contra o miliciano Vladimir Melgaço Montenegro, mais conhecido como Bibi. O caso aconteceu na comunidade dos Jesuítas, também em Santa Cruz.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas para a ocorrência de veículo incendiado e ao chegarem no local constataram a presença de dois corpos no interior do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos militares e o local isolado para realização de perícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital.