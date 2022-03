Feriado de Carnaval, na Quinta da Boavista, em Sao Cristovao, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Feriado de Carnaval, na Quinta da Boavista, em Sao Cristovao, Zona Norte do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2022 15:05

Rio - No último dia de Carnaval, cariocas e turistas aproveitaram para fazer passeios por pontos turísticos da cidade do Rio, a aniversariante do dia . Um dos pontos mais procurados para este dia ensolarado, com máxima prevista de 38°C, foi a Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. Helen Fátima Coutinho, de 32 anos, levou a filha Manuella, de 2, e os pais, Sandra Regina, 65, e Sebastião, de 64, para descansarem na área de lazer do grande quintal imperial.

fotogaleria

Helen trabalha como supervisora de caixa e mora em Campo Grande, na Zona Oeste, com a filha. Para curtir o último dia de folga, ela levou a pequena Manuella para passear com os avós em um lugar mais calmo e fresco. "Ontem fomos no Piscinão de Ramos e hoje viemos para a Quinta da Boa Vista por ser um lugar cheio de árvores, com bastante vento. É o local ideal para a minha filha e meus pais, que já são de idade. Queremos passar a tarde aqui também para descansar bastante, já que amanhã volto a trabalhar", disse.

A família de Michael Tansi, de 31 anos, também buscou um lugar fresco neste dia de forte calor. Com uma filha pequena, de 1 ano e 8 meses, ele e a família queriam fugir do tumulto dos bloquinhos improvisados, festas e praias lotadas. "Aqui na Quinta é bem fresco, tem bastante espaço e é calmo, do jeito que queríamos. Só saímos hoje porque minha esposa ganhou folga e juntamos todo mundo pra sair da 'muvuca'", contou ele, que mora na Zona Oeste e fugiu dos lugares lotados durante todo o Carnaval.

A Zona Portuária também foi bastante procurada nesta terça-feira de Carnaval. O Largo de São Francisco da Prainha, no bairro da Saúde, está promovendo o CarnaBafo, com muitos shows e bares abertos. Foi por este motivo que o produtor cultural Ricardo Oliveira, de 46 anos, foi almoçar na região com a esposa Ana Elizabeth e a filha Luiza Barbosa. Frequentadores assíduos do Largo da Prainha, eles aproveitaram para se fantasiar e almoçar de forma descontraída.

"A gente ama o Carnaval e os blocos, mas respeitamos em não ir em blocos clandestinos esse ano, não fomos na onda não. A gente também ama a Praça Mauá e por isso viemos hoje para cá e vamos ficar por aqui e aproveitar", disse Ricardo, morador do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

Situado na Praça Mauá, o Museu do Amanhã funcionou ininterruptamente durante o Carnaval, apresentando ao público várias exposições, com destaque para a Amazônia. As atrações atraíram centenas de famílias para o local. A Orla Conde, também conhecida como Boulevard Olímpico, também recebeu bastante turistas que optaram por passear de bicicleta no calçadão.