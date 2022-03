Cariocas e turistas lotam a praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (1) - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 01/03/2022 15:33 | Atualizado 01/03/2022 15:56

Rio - Pelo quarto dia seguido, as praias da Zona Sul do Rio permaneceram lotadas durante a manhã e tarde. O feriadão de Carnaval e o tempo firme levaram cariocas e turistas para a areia das praias em busca de refrescos. Devido a um sistema de alta pressão, esta terça tem predomínio de céu claro, ventos fracos a moderados e as temperaturas seguem elevadas, com máxima prevista de 38°C, mais quente que a segunda-feira (28).



A semana também vai seguir com tempo estável na cidade do Rio, com dias de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e temperaturas elevadas até sexta-feira (4). Na quarta-feira (2), a previsão do Alerta Rio é de céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 39°C e mínima de 21°C. Na quinta-feira (3) e sexta-feira (4), o tempo vai continuar firme, com máxima de 38ºC e 34ºC, respectivamente.

Policiamento reforçado

Sem desfiles de escolas de samba e de blocos, o planejamento especial de segurança da Polícia Miliar para o feriado prolongado do Carnaval de 2022 está sendo focado na movimentação de áreas turísticas, rodovias, eventos esportivos e de lazer. Para atuar durante o período contemplado pelo plano – de sexta-feira (25) a segunda-feira (06) – o comando da Corporação mobilizou mais 8.760 policiais para reforçar o policiamento ordinário, o que representa um efetivo extra 21% superior ao empregado no ano passado, quando a programação carnavalesca também estava suspensa.

Na orla carioca, as unidades da Zonas Sul e Oeste – 2º BPM (Botafogo), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 31° BPM (Barra/Recreio) – contam com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Operações com Cães (BAC), Regimento de Polícia Montada (RPMont) e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). O patrulhamento da orla está sendo monitorado pelo Grupamento Aeromóvel (GAM), que produz imagens em tempo real sobre toda a movimentação.