Cristiane Maciel contou que foi atacada por uma capivara - Reprodução

Publicado 01/03/2022 14:57

Rio - Uma mulher foi atacada por uma capivara próximo ao Parque dos Patins, na Lagoa no último domingo (27). Cristiane Maciel, 56 anos, foi socorrida por bombeiros ainda no local. Após o atendimento, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto.



A direção do hospital informou que a moça recebeu os cuidados necessários na unidade, sendo avaliada pela ortopedia. Ela também seria encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, tido como referência no tratamento de acidentes com animais silvestres. Entretanto, "a paciente optou por se tratar na rede particular e saiu à revelia da unidade".



Um vídeo publicado na página Alerta Zona Sul, mostra o momento em que a moça era atendida pelos bombeiros. Nele, um homem conta que a mordida teria sido na perna e no braço.



CONFIRA: