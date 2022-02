O prefeito Rubens Bomtempo foi reeleito nas eleições de 2020 após ter passado pelo cargo em anos anteriores. Esteve na posição de prefeito entre 2001 e 2008, depois novamente entre 2013 e 2016. - Divulgação

Rio - O 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis, na Região Serrana, determinou que Renan de Souza Farah exclua, no prazo de 48 horas, a postagem acusatória que veiculou no Facebook sobre o atual prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.



Ao comentar uma postagem de outra usuária da rede social, Renan publicou a foto do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, com a acusação de que ele teria desviado para si o dinheiro destinado às vítimas das chuvas que caíram na Região Serrana em 2011.



“Estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, concedo a antecipação de tutela e determino que o réu Renan Souza Farah exclua a postagem objeto desta ação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, afirmou o juiz Carlos Elias Silvares Gonçalves, responsável pelo caso.



A defesa do prefeito alegou que, em 2011, Rubens Bomtempo sequer era prefeito de Petrópolis e que nunca foi processado por envolvimento no desvio de verbas públicas para fins pessoais, principalmente em relação à tragédia ocorrida na região.