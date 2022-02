Depois de dois dias de greve, BRT voltou a funcionar neste domingo (27). Na foto, a estação Paulo da Portela, em Madureira - FABIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 27/02/2022 12:08 | Atualizado 27/02/2022 13:56

Rio - O Sindicato dos Rodoviários vai realizar durante a manhã desta segunda-feira (28) uma reunião com a direção do BRT para discutir a situação dos trabalhadores do sistema, que suspenderam no sábado (26) a greve iniciada um dia antes, na sexta (25). O encontro entre a entidade sindical e o município será para elaborar uma proposta de acordo final a ser apresentada durante assembleia da categoria, na parte da tarde.

A greve de sexta foi suspensa após uma audiência virtual entre a Prefeitura e o Sindicato dos Rodoviários no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na tarde de sábado (26), onde um acordo foi feito para o retorno imediato da circulação dos ônibus. Neste domingo (27), todas as linhas já circulam normalmente.

Nesta segunda-feira, o sindicato vai debater com os trabalhadores o que foi acordado na reunião com a Prefeitura. Na pauta, um dos principais temas é o cancelamento das demissões por justa causa de oito motoristas do BRT apontados pela Mobi-Rio, empresa que administra o sistema, como 'líderes' da greve. A Mobi-Rio chegou a anunciar as demissões, mas houve um acordo inicial.

"O resultado da audiência de ontem no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT), Sindicato dos Rodoviários, Mobi-Rio e Prefeitura saiu com a proposta do MP para que os trabalhadores retornassem ao trabalho; a contrapartida era que a empresa cancelasse as demissões e assumisse o compromisso de admitir todos os trabalhadores que estão retornando do INSS. A primeira parte está cumprida: os ônibus do BRT estão circulando normalmente. O restante da pauta teremos uma reunião com a Mobi-Rio e com a categoria de profissionais", detalhou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José.



Disputa judicial entre concessionárias e prefeitura

Além dos acordos com os funcionários, a Prefeitura do Rio vive um imbróglio judicial envolvendo o BRT. A juíza Georgia Vasconcellos da Cruz, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), concedeu uma liminar no sábado (26) que suspendeu os efeitos dos decretos que extinguiram os contratos de operação do BRT pelos consórcios Internorte e Transcarioca. Na prática, a decisão anulou os decretos que passaram a gestão do BRT para a Prefeitura. Desde o dia 17 de fevereiro, a empresa pública Mobi-Rio passou a administrar do sistema de transporte.

Ainda no sábado a Procuradoria Geral do Município (PGM) recorreu da liminar e aguarda a decisão da Justiça.