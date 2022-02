Tradicional casa de shows, na Lapa, estava com certificado de vistoria vencido - Divulgação oficial do Circo Voador

Publicado 27/02/2022 21:11 | Atualizado 27/02/2022 21:39

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio (CBMERJ) interditou, na tarde deste domingo (27), a casa de shows Circo Voador, na Lapa, Centro do Rio. De acordo com a corporação, o Certificado de Vistoria Anual do estabelecimento, emitido pela Diretoria Geral de Diversões Públicas (DCDP), está vencido desde março de 2020.

Em nota, o órgão reforçou que intensificou a fiscalização das edificações em aspectos relacionados à segurança contra incêndio e pânico e que "o objetivo é assegurar a segurança da população que vai aproveitar o carnaval em locais que promovam festas e bailes".

A reportagem tenta contato com o Circo Voador. O espaço está aberto para manifestações.