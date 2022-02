O acidente que culminou com a queda do palco principal assustou os convidados do evento do Rio Beach Club - Reprodução

Publicado 27/02/2022 19:56 | Atualizado 27/02/2022 20:04

Rio - A queda da estrutura do palco montado montado para o evento de Carnaval do Rio Beach Club, na Ilha da Coroa, na Barra da Tijuca, assustou os convidados da festa privada na tarde de sábado. Segundo testemunhas, a estrutura de madeira e tecidos não resistiu aos fortes ventos e cedeu. No momento do acidente, o DJ que estava em cima do palco se feriu na queda.

Foi surreal o que aconteceu, meu celular tava gravando um ao vivo no Instagram na hora e salvou o vídeo pic.twitter.com/hhd5twQ12p — kerolaine de férias (@kerolwho) February 27, 2022

Uma ambulância presente no local e os agentes de saúde atenderam a vítima, que teve ferimentos leves. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estiveram no local para atender a ocorrência. Em nota, seguiu a descrição de testemunhas. Procurado, o Rio Beach Club ainda não se posicionou sobre o acidente.

"Policiais militares do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para ocorrência em um clube na Ilha da Coroa, na Barra da Tijuca - Zona Oeste do Rio de Janeiro - onde uma pessoa teria se ferido devido a queda do palco de um evento. No local, uma testemunha relatou que a vítima foi socorrida por uma ambulância particular, solicitada pelo próprio estabelecimento", diz a nota.