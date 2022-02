Banhistas lotam a praia de Ipanema neste domingo de carnaval - Reginaldo Pimenta /Agência O Dia

Publicado 27/02/2022 16:29

Rio - Cariocas voltaram a lotar as praias do Rio neste domingo ensolarado de Carnaval. Sem previsão de chuva até quinta-feira (3), banhistas aproveitaram a ausência dos famosos blocos e desfiles na Sapucaí para encontrar outras formas de se divertir na cidade. A diarista Valéria Theodoro, 49 anos, foi com o filho Arthur Theodoro, 15, para andar de patins e dar um mergulho na praia de Ipanema neste feriadão.

Vestida da personagem Mulher Maravilha, a diarista saiu de casa para se divertir andando de patins com o filho. "Não participamos de nenhum bloco, viemos somente para andar de patins, dar um mergulho nesse lugar maravilhoso e ver o pôr do sol na Pedra do Arpoador", disse. Ela também contou que percebeu a presença de várias equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal desde quando chegou à orla, por volta das 10h.

No entanto, mesmo com o policiamento reforçado, o fotógrafo do DIA flagrou dois casos de roubo em menos de uma hora, ambos teriam sido protagonizados pelo mesmo grupo de criminosos. O primeiro foi de um banhista havia acabado de ter o seu cordão roubado por um jovem na praia de Ipanema. O crime aconteceu a poucos metros de uma viatura da PM que estava estacionada na orla.

Em outro momento, um imigrante alemão contou que teve o celular roubado na areia da praia de Ipanema, na altura do Posto 8. Ao DIA, Michael Egas relatou que estava com a família quando sete homens cercaram eles e levaram o seu aparelho celular. A vítima contou que se mudou para o Rio Grande do Sul há menos de dois meses e que foi ao Rio para aproveitar três dias de férias. Por saber do alto índice de criminalidade na praia de Copacabana, o alemão pensou que estaria um pouco mais seguro em Ipanema. Hoje também é o aniversário dele e, diante do ocorrido, Michael disse ter perdido a vontade de sair na noite carioca para comemorar.

Minutos depois, o jovem que havia roubado o cordão do banhista foi preso por policiais, suspeito de integrar o grupo que roubou o celular do imigrante.

Até o momento, a PM não informou sobre o balanço da Operação Carnaval montado pela corporação. Para atuar durante o período de sexta-feira (25) a segunda-feira (6), o comando da Corporação mobilizou mais 8.760 policiais para reforçar o policiamento ordinário, o que representa um efetivo extra 21% superior ao empregado no ano passado, quando a programação carnavalesca também estava suspensa.

Durante a noite e madrugada, as áreas de maior concentração de turistas e de eventos fechados, especialmente na Zona Sul e no Centro, também estão com o policiamento reforçado.