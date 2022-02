Maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca, sofre com roubo de cabos de energia - Divulgação

Maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca, sofre com roubo de cabos de energia Divulgação

Publicado 27/02/2022 19:21

Rio - Três mulheres foram presas, na manhã deste domingo (27), logo depois de realizarem um furto na Maternidade Municipal Leila Diniz, anexo ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com os agentes do 31ºBPM (Recreios do Bandeirantes), cabos de energia elétrica, escada de alumínio, porta de alumínio, placas de alumínio, cobres de tubulação de ar condicionado e uma serra elétrica foram recuperados com as criminosas, que não tiveram os nomes divulgados.



A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge informou que logo que percebeu a tentativa de furto acionou a PM. Não houve prejuízo ao atendimento e o hospital está funcionando normalmente. A ocorrência foi encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).